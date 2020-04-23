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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeleniyor

Demirören Haber Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümünün düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalar geldi.

DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibinden Catherine Smallwood, bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."

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