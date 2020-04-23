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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren 23 Nisan paylaşımı

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi" cümleleriyle yaptığı paylaşımda gülümseten anlar yaşandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Görüntüler, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan, "Bana yaklaşma" sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor.

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