CHP'li Soyer: Nakdi yardım toplanamayacağını biliyorduk

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyelerin tartışma yaratan nakdi yardım toplama kampanyalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Soyer, baştan itibaren bu tür bir yardım kampanyasının düzenlenemeyeceğini bildiklerini söyledi.

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CHP'nin, belediyelerin nakdi yardım kampanyası düzenlenmesinin İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmesiyle başlattığı tartışmaya CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği düzenlemeyle ilgili olarak yasal mevzuatın buna izin vermediğini bildiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sözcü'den Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin nakdi yardım toplamalarını engellemesiyle başlayan tartışmaları Mengü'ye değerlendiren Soyer, böyle bir yardım toplanamayacağını daha önceki tecrübelerinden bildiklerini söyledi.

Bu öngörüsünün sebebini geçen yaz İzmir'deki büyük yangın ile açıklayan Soyer, o dönemde bir bağış kampanyası başlatmak istediklerini, bu iznin valiliğe bağlı olduğunu, valilik izni içinde aylarca uğraştıklarını ve bağış alamadıklarını söyleyerek bu dönemde de nakdi yardımların sıkıntı yaratabileceğini düşündüğünü ve bu sebepten kabul edilen yardımların yalnızca ayni yardımlar olduğunu ifade etti.