Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (23 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2491'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 101.790'a yükseldi. Bakan Koca'nın dün salgının kontrol altına alınmaya başladığını açıklamasının ardından, bugün iyileşen hasta sayısında görülen artış sevindirdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti.

40 bini aşan test sayısı

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 962 test yapıldı ve 3 bin 116 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısında büyük artış

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 bin 14 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 18 bin 491'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.'' ifadelerini kullandı