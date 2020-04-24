Fahrettin Koca umut saçtı: Güzel günler yaklaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 2 bin 491 vatandaşımız hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 101 bin 790'a yükseldi. İyileşen hasta sayımız ise son 24 saatte 2 bin 14 artarak 18 bin 491'e yükseldi.

"Kontrol altına altına alındı"

Dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, salgının kontrol altına alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından normal hayata dönüş için umut veren bir paylaşımda bulundu.

Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun. pic.twitter.com/FuInkIsFcu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

"Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun"

Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/wZ1HLWFKEH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

''Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun''

Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00'da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.