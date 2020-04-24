HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Fahrettin Koca umut saçtı: Güzel günler yaklaşıyor

ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 2 bin 491 vatandaşımız hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 101 bin 790'a yükseldi. İyileşen hasta sayımız ise son 24 saatte 2 bin 14 artarak 18 bin 491'e yükseldi.

"Kontrol altına altına alındı"
Dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, salgının kontrol altına alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından normal hayata dönüş için umut veren bir paylaşımda bulundu.

"Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun"
Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

''Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun''
Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00'da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi il kaç saat kaç dakika oruç tutacak? En uzun ve en kısa oruç tutacak iller 82 il tam liste Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan Koronavirüs tedavisi için 'ışın ya da dezenfektan enjektesi' önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi
Adalar'a giriş çıkışlar koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırıldı
Genç çift koronavirüsten habersiz 25 gününü okyanusta geçirdi
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren 23 Nisan paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Yurtdışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Çanakkale'de korkutan manzara! Adeta mezarlığa döndüm durumda
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı
Yerli savaş uçağına İHA ile görev TUSAŞ Genel Müdürü Kotil açıkladı
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma
Herkes oruç tutabilir mi ilaç kullananlar nasıl oruç tutmalı?
Yorumlar