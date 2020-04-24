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Sağlık Bakanlığı'ndan 9 maddelik 'Koronada oruç' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında koronavirüs salgınının seyrini olumsuz etkileyebilecek durumlara ilişkin uyarılarda bulundu.

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Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye corona virüs tanısı konulduğu, 115 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 101 bin 790'a, can kaybının 2 bin 491'e ulaştığı açıklandı. Bugünden itibaren Türkiye'de 30 günlük Ramazan süreci başladı ve birçok konuya dikkat etmemiz gerekiyor.

İşte bakanlığın oruç uyarısı
Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bakanlık bu nedenle ramazanda alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

1- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen koronavirüs hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

2- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

3- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

4- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

5- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

6- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

7- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

8- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.

9- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.

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