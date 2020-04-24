Mesut Özil'den Ramazan ayına özel paylaşımı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Ramazan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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İngiltere premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve salık getirmesini diledi.

''Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir''

Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan..."

Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. 🙏🏼 Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif’in kalplerimize teselli olmasını, ... — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 23, 2020

DC United, Mesut'u istiyor

2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.