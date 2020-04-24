Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgeler! Kira yardımı 48 aya çıkarıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı.Abone ol
Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.
48 aya çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.
Aylık kira bedeli de bakanlıkça belirlenecek.
İlk 12 aya kadar olan kısmı peşin ödenebilecek
Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.
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