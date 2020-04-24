HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Fitch: BDDK düzenlemesi not bakımından olumsuz

ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredilerini ve devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen BDDK aktif rasyosu düzenlemesini bankaların kredi notu açısından 'orta ölçüde' negatif olarak değerlendirdi.

Abone ol

Fitch'in önceki gün yayınladığı notta, "(Düzenleme) kredi kullananların geri ödeme kabiliyetleri üzerindeki risklerin arttığı ve dolayısıyla bankaların kredi profili üzerindeki risklerin arttığı, faaliyet ortamının zayıfladığı bir dönemde bazı bankaları kredi vermeye zorlayacak… Ancak bankaların çoğu (düzenlemedeki eşiği) aştığı için etkilenmeyecek" denildi.

Özel bankaları etkileyecek

BDDK 18 Nisan'da, günü koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için bankaları kredi vermek veya tahvil satın almak zorunda bırakacak bir düzenlemeye gitti. Düzenlemenin kamu bankalarından ziyade özel bankaları etkilemesi bekleniyor.

Yeni kredi verme iştahı

Notta hükümetin ve düzenleyici kurumların koronavirüs salgını sırasında düzenlemelerde yaptığı değişikliklerin bankaların yeni kredi verme iştahını azaltmış olabileceğine dikkat çekerek, "Bunlar arasında borçluların salgın hastalık nedeniyle ana para ve faiz ödemelerini üç ay süreyle erteleme hakkı verilmesi yer alıyor" denildi.

"Bankaların kredi notu düşebilir"

Salgın hastalığın daha ne kadar süreceğinin belli olmaması ve borçluların bilançosu üzerinde yarattığı tahribatı bilmenin zor olduğuna dikkat çeken Fitch, pazar ortalamasının üzerinde kredi büyümesi nedeniyle bankaların kredi notunun düşebileceğini belirtti.

"Düzenleyici kurumların müsamaha göstermesi ve destekleyici önlemler aktif kalitesini ve sermaye rasyoların kısa vadede desteklese de aktif kalitesindeki bozulmayı önlemek yerine sadece geciktirecektir." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi il kaç saat kaç dakika oruç tutacak? En uzun ve en kısa oruç tutacak iller 82 il tam liste Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir çok kurumda atama ve görevden alma var Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Ramazana bir gün geç başlayacak 5 ülke! İşte nedeni
Dolarda yüksek seviyeler! 24 Nisan Cuma dolar ne kadar?
Sağlık Bakanlığı'ndan 9 maddelik 'Koronada oruç' uyarısı
Fahrettin Koca: İstanbul, Türkiye’nin Vuhan’ı oldu dedektif gibi iz sürdük
Erdoğan'dan "Türkiye Su Erozyonu Haritası" genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 oldu
Profesörü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mesut Özil'den Ramazan ayına özel paylaşımı
İngiltere'den dünyayı umutlandıracak haber! İnsanlar üzerinde denendi
İşte Fenerbahçe'nin temas kurduğu 4 hoca
Tunceli imsakiye sahur vakti 2020 Tunceli imsakiyesi iftar saati
Yorumlar