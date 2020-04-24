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Bakanlık duyurdu! Cep telefonu abonelerine 1'er GB ücretsiz internet

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Yaptığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, tüm internet kullanan abonelerine 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüs tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığına işaret ederek, “İnternet vatandaşlarımızın büyük ihtiyacı ve son dönemde artan bu ihtiyacın vatandaşlarımıza yük getirmemesi için tüm GSM operatörlerinden vatandaşlarımız adına destek istedik. Yaptığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, tüm internet kullanan abonelerine 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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