Ramazan ayında herkese bedava internet verilecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 gb internet verilecek. KararıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu.

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Ramazan ayında herkese bedava internet verilecek.. Açıklamayı Bakan Adil Karaismailoğlu yaptı. Karaismailoğlu "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" dedi.

81 milyon cep telefonu abonesine verilecek

Bakan Karaismailoğlu "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak" açıklamasında bulundu.