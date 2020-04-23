Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 740 bini aştı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya, ABD, Çin, İran, İtalya, Fransa, Brezilya ve İsviçre oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünyada virüs bulaşan 740 bin 379 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
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En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (89 bin 250), ABD (84 bin 825), Çin (77 bin 207), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (25 bin 318) ve İsviçre (19 bin 900) oldu.
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Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı.
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