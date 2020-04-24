Galatasaray'da maaş indirimi belirsizliği

Galatasaray da her kulüp gibi koronavirüs günlerinde maddi sıkıntılar çekiyor. Futbolculardan yüzde 30'luk indirim talebinde bulunan yönetim, sadece Fernando Muslera Ve Selçuk İnan'dan olumlu cevap aldı. Diğer oyuncuların ne şekilde adım atacağı şuan belirsiz.

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Galatasaray Yönetimi futbolculardan resmi olarak indirim istedi. Koronavirüs sürecinde yüzde 30’luk bir teklife bazı oyuncuların hiç yanaşmadığı öne sürüldü.

Selçuk ve Muslera yönetimin yanında

Cim-Bom’da şu ana kadar indirim görüşmelerinden sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Muslera’nın olumlu dönüş yaptığı belirlendi. Diğer futbolcuların olumlu veya olumsuz dönüş yapmaması ise kafa karıştırdı.

Oyuncularla yapılacak ilk görüşmede ücretlerde indirim olacağını bekleyen idareciler, yaşanan gelişme ile hayal kırıklığına uğradı.

Selçuk ve Muslera maaş istemiyor

Selçuk İnan’ın sözleşmesinin sezon sonu biteceği ve iki aylık maaşını feda edeceği belirtildi. Muslera’nın ise yine iki aylık maaşını istemediği, buna karşın iki senelik yeni bir kontrat isteğinde bulunduğu bildirildi.

Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi yüksek ücret alan isimlerin ücrette indirim konusunda olumlu dönmemesi, “Soğuk mu bakıyorlar” endişesine yol açtı.

Bu futbolcuların indirim yapmaması halinde büyük kriz yaşanmasından çekiniliyor. Galatasaray’da futbolcu maaşlarında öngörülen yüzde % 30’luk indirimlerin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu hatta hiç indirime yanaşmayan futbolcuların bulunduğuna dikkat çekiliyor.