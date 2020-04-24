HABER /  RAMAZAN
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Ramazan davulcularından korona önlemi

ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte sokaklarda mesaiye başlayan Ramazan davulcuları koronavirüs tehlikesine karşı maske taktı.

Abone ol

İstanbul'un pek çok noktasında belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti. 

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi sorumlusu Zeytinburnu Roman Dernek Başkanı Mehmet Selçik, ekibindeki davulcuları toplayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Ramazan ayının İslam alemine hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Selçik, ekip arkadaşlarına İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak hareket etmelerini söyledi.

Salgın nedeniyle apartmanlara girerek bahşiş toplanılmayacağını belirten Selçik, "İcra ettiğimiz davul çalma işini sadece ramazan ayında yapıyoruz. Gönlünden bahşiş vermek geçen vatandaşlarımız, zaten sepetiyle salıyor. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Ben Zeytinburnu Kaymakamımızın uyarısını yine söylüyorum. Kesinlikle bahşiş için apartmanlara çıkmıyoruz. Yönetmeliğe uyuyoruz." dedi.

Davulcuları maske takmaları konusunda özellikle uyaran Selçik, "İnşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız." temennisinde bulundu.Ramazan davulcuları daha sonra ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.Davul seslerini ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara iyi haberi verdi: Böyle gidersek
Meral Akşener FETÖ'cü müsünüz sorusuna bakın ne yanıt verdi
Ramazan ayında herkese bedava internet verilecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Bir çok kurumda atama ve görevden alma var Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Ramazana bir gün geç başlayacak 5 ülke! İşte nedeni
Dolarda yüksek seviyeler! 24 Nisan Cuma dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Les Ferdinand: Beşiktaş'a teşekkür ediyorum
Muğla'da bu kez hayırsever bakkal oldu 6 bin lira borcu sildi
Avrupa Atletizm Şampiyonası iptal edildi
'Remdesivir' testlerde başarısız çıktı! Koronavirüs tedavisinde işe yaramıyor
Galatasaray'da maaş indirimi belirsizliği
Vücudunuz oruca hazır mı? Uzmandan çok önemli tavsiyeler var
Yorumlar