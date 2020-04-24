'Remdesivir' testlerde başarısız çıktı! Koronavirüs tedavisinde işe yaramıyor

Koronavirüs tedavisi için kullanılmak üzere yapılan testlerde en iyi içeriğe sahip olduğu tahmin edilen Remdesivir'in ilk tam deneme sonucunda tedavide etkili olmadığı ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'umut verici' olarak nitelendirdiği ve dünya genelinde Koronavirüs tedavisi ihtimali nedeniyle stokları tükenen Remdesivir ilacı yapılan tam denemelerde başarıya ulaşamadı.

Tedavi sürecinde hiçbir değişiklik görülmedi

237 hastanın bazılarına Remdesivir verildi, bazılarına verilmedi. İlacın herhangi bir işe yaramamasının yanı sıra yan etkiler nedeniyle deneme erken durduruldu. 158 hasta Remdesivir ile tedavi edilmeye çalışılırken 79 kişi de placebo etkisinde kaldı. İki grup arasında tedavi sürecinde hiçbir değişiklik görülmedi. Remdesivir alanların yüzde 14'ü, almayanların yüzde 13'ü hayatını kaybetti.

Belge yanlışlıkla yüklendi ve kaldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in tedavide başarısız olduğunu kendi de yayınladı fakat daha sonra kaldırdı. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic yayımlanan belgenin yanlışlıkla olduğunu, şu sözlerle açıkladı: DSÖ uzmanları tarafından hazırlanan taslak bir belge yanlışlıkla yüklendi ve daha sonra kaldırıldı. Belge şu an geniş bir kontrolden geçiyor ve son hâlinin hazır olmasını bekliyoruz.