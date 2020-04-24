Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" bilgisi verdi. Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/n6wXfPpKSt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2020