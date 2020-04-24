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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" bilgisi verdi. Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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