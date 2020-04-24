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CHP'li belediyelerle ilgili tartışma! Kılıçdaroğlu açıkladı: Arkadaşlarımızı uyardım

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CHP'li belediyelerle ilgili tartışmaları değerlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımızı uyardım, bazı konulara girmemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

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HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya kaleme aldığı yeni yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, belediyelerle ilgili tartışmaları şöyle değerlendirdi: Arkadaşlarımızı uyardım, bazı konulara girmemelerini istedim. Halk neyin ne olduğunu görüyor. Belediye bedava ekmek dağıtmak istiyor, bunun olmasında ne sakınca var Allah aşkına… Her neyse herkes her şeyi görüyor…

"Önce dinlemediler"

Kılıçdaroğlu, "Bizdeki sağlık personeli her şeye rağmen çok iyi yetişmiş bilgi birikimine sahip. Bu gelinen nokta sağlıkçıların başarısıdır. Çok iyi iş çıkardılar hâlâ da çıkarıyorlar. Eğer ilk başlangıçta Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınmış olsaydı, bugünkü noktadan da iyi durumda olurduk. Önce dinlemediler, sonra söylediklerinin ne derece doğru olduğunu anladılar…” diye konuştu.

“Yeni kurultay tarihi belirlediniz mi?”

Sarıkaya, yazısında şunları aktardı: Bu aşamada 29-30 Mart tarihinde yapılması planlanan CHP Büyük Kurultayı’nın Koronavirüs nedeniyle ötelendiğini anımsatıp, “Yeni kurultay tarihi belirlediniz mi?” diye sordum. Duruma göre tarih belirleme kararı aldıklarını anımsattı, “İnsanlar ne zaman bir araya tekrar gelecekler onu bilemiyoruz” dedi.

Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Bu şartlar altında yılsonuna kadar kurultay çok zor” tespitini anımsattım, Kılıçdaroğlu kesin bir yanıt vermekten kaçındı. Süreci izlemenin daha yararlı olacağını belirtmekle yetindi.

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