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Pompeo: Çin koronavirüsten kasımda belki aralıkta kesin haberdardı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüsle ilgili Çin'i şeffaf olmamakla eleştirerek, *Çin koronavirüsten kasımda belki, aralıkta kesin haberdardı" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in yeni tip koronavirüsü (SARS-CoV-2) kasım ayında biliyor olabileceğini söyleyerek Pekin'i yeniden şeffaf olmamakla suçladı.

Pompeo verdiği demeçte, Çin hükümetinin ilk Covid-19 vakalarını kasım ayında belki, aralık ayı ortalarında kesin bildiğini söyledi.

ABD'nin Çin'den daha fazla bilgi talebinde ısrarcı olduğunu belirten Pompeo, Vuhan'da tespit edilen ilk orijinal SARS-CoV-2 örneklerini istediklerini bildirdi.

Pompeo, "Bu şeffaflık meselesi yalnızca kasım, aralık ve ocak aylarında yaşananları anlamak için değil, bugün için de önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Pompeo ayrıca, "Bu, ABD'de ve açıkçası tüm dünyada birçok hayatı etkilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin başlangıçta virüse ilişkin ilk bilgileri paylaşmayarak "bilgi uçuranları" gözaltına almıştı. Pandemiye ilişkin ilk resmi açıklamalar, Vuhan kentindeki gizemli zatürre vakalarının bildirildiği 31 Aralık tarihinde gelmişti.

Pompeo daha önce virüsün Vuhan'daki bir viroloji laboratuvarı kaynaklı olup olmadığı yönünde araştırma başlatıldığını belirterek bu laboratuvarlara uluslararası erişim talep etmişti.

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