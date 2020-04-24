Bunları yapmak orucu bozmuyor işte orucu bozmayan şeylerin listesi!
Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Peki orucu bozmayan durumlar hangileri? İşte Ramazan ayında sıkça sorulan o sorular!
1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,
2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,
3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,
4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,
5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,
6- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,
7- Rüyada ihtilam olmak,
8- Diş çukuruna ilaç koymak,
9- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,
10- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,
11- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,
12-Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.
13-Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,
14- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,
15- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,
16- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,
17- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,
18- Kulağa su kaçması,
19-Gusletmek, banyo yapmak,
20- İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî’de bozar.),
21- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,
22- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,
23- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,
24- Arı sokması,