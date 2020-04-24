Bunları yapmak orucu bozmuyor işte orucu bozmayan şeylerin listesi!

Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Peki orucu bozmayan durumlar hangileri? İşte Ramazan ayında sıkça sorulan o sorular!

1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

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6- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,

7- Rüyada ihtilam olmak,

8- Diş çukuruna ilaç koymak,

9- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,

10- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

11- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,

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12-Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. 

13-Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,

14- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,

15- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

16- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,

17- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,

18- Kulağa su kaçması,

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19-Gusletmek, banyo yapmak,

20- İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî’de bozar.),

21- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,

22- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,

23- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,

24- Arı sokması,

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