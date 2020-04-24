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Sevindiren haber! Tunceli'de hiç koronavirüs vakası kalmadı

Doğu Anadolu illerimizden Tunceli'de yeni tip coronavirüs vakası kalmadı. Sevindiren haberi Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu.

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11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan top yekün mücadelede alınan önlem ve uygulamalar meyvelerini veriyor. Bu doğrultuda Tunceli'den sevindirici haberler geldi.. Tunceli'de hiç korona vakası kalmadı.

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Böylelikle kentte korona vakası kalmadı.

8 hasta taburcu oldu 

Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan gününe ait koronavirüsteki güncel durumu açıkladı. Bun göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 115 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 491'e yükseldi. 3 bin 116 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı, 101 bin 790 oldu.

İşte o tablo;

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