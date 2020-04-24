HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Hoş gelsin Ramazan

Edirne'de 16 yaşındaki apartman hırsızlarına ev hapsi

EDİRNE'de 16 yaşındaki S.G. ve İ.O., 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 ay ev hapsine çarptırıldı.

Abone ol

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

Yakalanmalarına rağmen hırsızlığa devam ettiler

Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları, ifadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altında tüm zamanların rekoru! 389 lirayla tarihi zirveden döndü
Sevindiren haber! Tunceli'de hiç koronavirüs vakası kalmadı
İbrahim Kalın’dan 24 Nisan olaylarına ilişkin açıklama: Türkiye iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
CHP'li belediyelerle ilgili tartışma! Kılıçdaroğlu açıkladı: Arkadaşlarımızı uyardım
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihi belli oldu
Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine 29 kuruş zam geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
AYM Başkanı Arslan'dan 2019 yılının bireysel başvuruları ile ilgili açıklama
Kovid-19 ABD'de petrol piyasasının dengesini bozdu
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Son tarih 15 Haziran
Donk'un babaannesini corona virüsten öldü
Pompeo: Çin koronavirüsten kasımda belki aralıkta kesin haberdardı
Tekirdağ imsakiye 2020 diyanet sahur vakti imsak iftar saati
Yorumlar