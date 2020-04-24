Edirne'de 16 yaşındaki apartman hırsızlarına ev hapsi

EDİRNE'de 16 yaşındaki S.G. ve İ.O., 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 ay ev hapsine çarptırıldı.

Abone ol

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. ve İ.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

Yakalanmalarına rağmen hırsızlığa devam ettiler

Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları, ifadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.