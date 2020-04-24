Trump cahilliğini konuşturdu! Korkunç öneri: Vücudumuza dezenfektan enjekte edelim'

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için "Koronavirüs tedavisi için vücudumuza dezenfektan enjekte edecek bir yol bulmalıyız" dedi. O sırada yanında oturan Dr. Deborah Birx'in suratının aldığı şekli gören önerinin absürtlüğünü hemen anladı.

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Koronavirüsten ölü sayısının 50 bini geçtiği ABD'de Donald Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Trump'ın basın toplantısı sırasında cehaletini tüm dünyaya bir kez daha göstermesine şahit olunurken, koronavirüsle ilgili önerdiği önlemler "yok artık" dedirtti. Basın toplantısı sırasında Trump'ın yanında yer alan Dr. Deborah Birx'in suratı o açıklamalar sırasında yekilden şekile girerken adeta "ben neredeyim" der gibiydi.

"Aşıyı bulmaya yakınız"

Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette corona virüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor" dedi.

"Sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız"

Trump, Beyaz Saray'ın Covid-19 önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, "Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız" ifadesini kullandı.

Virüsün ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve her gün virüs hakkında yeni bir şey öğrendiklerini vurgulayan Trump, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü" bilgisini paylaştı.

"Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı.

Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor" bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Trump'tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" dedi.

Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

"Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum"

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx'e dönerek, "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." diye konuştu.

Birx ise, "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.

"Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, ABD'deki birçok eyaletteki durumun iyiye gittiğine işaret ederek, "Yaz başında ülke olarak durumumuz daha iyi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan test sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Pence, eyaletlere de, ekonomilerini Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde açmaları, bir anda her şeyi eskiye döndürmeye çalışmamaları konusunda uyarıda bulundu.