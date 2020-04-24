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Esenyurt'ta polisin attığı ilginç adım kumar oynayanları ele verdi

İSTANBUL Esenyurt'ta daha önce sokağa çıkma yasağı kapsamında mühürlenen kahvehanede tekrar kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye ulaşınca kahvehane kapısı kimse tarafından açılmadı. Polisin kahvehane için ayrılmış soba borusu deliğinden bakıp kumar oynayanlara seslenmesi içeridekilere kapıyı açmaktan başka çare bırakmadı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi’nde bir kahvehanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis havalandırma boşluğundan baktı

Mührü sökülmüş kapıyı defalarca çalan polis,kapı açılmayınca iş yerinin arkasında bulunan havalandırma boşluğundaki, soba borusu için ayrılan delikten içeridekileri gördü. Uyarıları üzerine açılan kapıdan giren ekipler, etrafı perdelerle kapalı odada 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

25 bin 200 lira ceza 

Kumar oynayan kişilere 1593 sayılı  Hıfzı Sıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150’şer olmak üzere toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti.

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