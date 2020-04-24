Reklam dünyasının acı haberi! Yakup Barouh koronavirüse yeni düştü

Yeni koronavirüs tedavisi gören İlancılık Reklam Ajansı Başkanı Yakup Barouh hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Barouh, Türkiye’de reklamcılık sektörünün duayen isimlerinden biriydi.

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Türkiye'de reklamcılık sektörünün gelişmesinde katkısı olan isimlerin başında gelen Yakup Barouh, corona virüsüne karşı on gündür yoğun bakımda verdiği mücadeleyi 22 Nisan Çarşamba akşamı kaybetti.

Yakup Barouh kimdir?

2012 yılında 97 yaşında vefat eden İlancılık Reklam'ın sahibi İzidor Barouh’un oğlu olan Yakup Barouh; Saint Joseph Lisesi ve Robert Kolej Yüksek Okulu’nu bitirdi. Robert Kolej Yüksek Okulu’nda yüksek lisans yaparak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek reklamcılık hakkında yazılmış ilk tezin sahibi oldu.

1967 yılında arkadaşlarıyla birlikte Büro Pars’ı (McCann Ericson) kurdu. 1971 yılında babasının sahibi olduğu İlancılık Reklam’a ortak oldu. International Advertising Association’ın ilk üyelerinden Yakup Barouh, 1997-2004 yılları arasında Türkiye Reklamcılar Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2012’den beri Yeditepe Üniversitesi’nde marka yönetimi dersi veren Barouh aynı zamanda mahkemelerde bilirkişilik yapıyordu. ‘Daha Dün Gibi' kitabının yazarı olan; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Yakup Barouh iki çocuk, dört torun sahibiydi.