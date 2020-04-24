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Mansur Yavaş'tan anlamlı kampanya: Bir iftar da benden

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bir iftar da benden” adıyla kampanya başlattı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL ödenerek iftar menüsü satın alınabileceğini söyledi.

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Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

"İftar menüsü satın alabilirsiniz"

Başkan Yavaş, birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: Kardeşliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan’ın birlik olmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde büyük ailem Ankara’ya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. 6 milyon tek yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor.

www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz. ‘www.iftarver.com’ adresinden ABB BELPA A.Ş.’den 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız için iftar menüsü satın alabilirsiniz.

İftar ve sahura sıcak yemek

Kampanya kapsamında faaliyetleri durdurulan kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli, yemek yapacak kimsesi bulunmayanlarla, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı’nın, Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacağı belirtildi. “Bir iftar da benden” kampanyasına katılanlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi de iletilecek.

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