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Aydın'da kendini ağaca asıp intihar etti 2 çocuk yetim kaldı

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AYDIN'da 2 çocuk babası Halil İbrahim Y. (31), dere kenarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Polis ekipleri intiharın nedenini araştırıyor.

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Aydın Kalfaköy Mahallesi'nden geçen derenin yanındaki ağaçta, evli ve 2 çocuk babası Halil İbrahim Y.'yi asılı halde görenler polisi aradı.

İple kendini ağaca astı

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Halil İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kendini iple asarak intihar ettiği saptanan Halil İbrahim Y.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili inceleme başlattı.

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