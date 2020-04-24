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Salgın sırasında yapılan en büyük hatalar neler?

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ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden bilim insanları koronavirüs salgını ile mücadeleyi zorlaştıran, insanlar tarafından yapılan en büyük hataları sıraladı.

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EurekAlert sitesinde yayınlanan araştırmada, insanların salgın sırasında uyku, egzersiz ve başka insanlarla iletişim kurmayı gözardı edip tüm dikkatlerini Kovid-19’a verdiği belirtildi.Uzmanlara göre, salgın nedeniyle girilen izolasyon süreci, kronik psikolojik rahatsızlıkları şiddetlendirebilir. Bu nedenle evde sağlıklı bir ortam yaratılması ve duyulan endişelere ihtimam gösterilmesi tavsiye ediliyor.

Karanatinada yapılan bir başka hata ise koronavirüs vakaları konusundaki istatistik verilerini yanlış yorumlamak. Vakaların artış veya düşüşüne ilişkin bazı veriler gereksiz yere durumun iyiye gittiği hissi uyandırabirken, endişeye de yol açabilir.

Bazı toplumsal normlar da salgınla mücadeleyi zorlaştıran etkenler arasında. Sözgelimi bazı ülkelerde muhatap olunan kişiye dokunmak, sarılmak ve öpmek gibi bir gelenek var, oysa salgın sırasında temastan kaçınılması öneriliyor. Uzmanlara göre, bu sorunun çözülmesi için de sosyal mesafeyi teşvik edici görsel anlatımlar ve sloganlar kullanılabilir.

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