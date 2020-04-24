Nasuh Mahruki'den Hasan Cemal'e "Allah belanı versin... hain!"

Hasan Cemal, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak anınca AKUT'un kurucu Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü...

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24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iftirasıyla Türkiye her alanda boğuşurken, uzun süredir ara verdiği yazarlığa geri dönen Hasan Cemal, sosyal medya hesabından soykırımı andı. AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, Cemal'e "Allah Belanı versin" diye tepki gösterdi.

Hasan Cemal, 752 bin takipçili Twitter hesabından "Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum" ifadelerini paylaştı. Bu paylaşımı alıntılayan Nasuh Mahruki ise Hasan Cemal'e hem beddua etti hem de Cemal'i "hain" ilan etti:

Allah senin belanı versin. 1000 yıl her türlü zulümden zorbadan ölümden koruduğumuz ama Rus ve İngilizlerin devlet vaadine kanıp, savaşta düşmanla işbirliği yapan, bizi arkadan vuran, vahşice öldüren, katliam yapan asıl özür dilemesi gerekenleri ancak onlar gibi bir hain savunur. https://t.co/u7ZpVawFs5 — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) April 24, 2020

"Allah senin belanı versin. 1000 yıl her türlü zulümden zorbadan ölümden koruduğumuz ama Rus ve İngilizlerin devlet vaadine kanıp, savaşta düşmanla işbirliği yapan, bizi arkadan vuran, vahşice öldüren, katliam yapan asıl özür dilemesi gerekenleri ancak onlar gibi bir hain savunur."