Tunç Soyer yönettiği İzmir'de Karabağlar'ı tanımadı! Hamza Dağ Soyer'i böyle tiye aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlamaları nedeniyle otobüsle şehir turu atan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yönettiği şehri tanımadı. Soyer, eşine dönerek "Neredeyiz?" diye sordu. Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Tunç Soyer'e isterse İzmir'i tanıtabileceğini söyledi.

Abone ol

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok fena alay konusu oldu. Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bir otobüsün üzerinde İzmir turu attı. Marşların da çalındığı otobüste, Başkan Soyer'in yanındakilere İzmir'in neresinde bulunduklarını sorması, sosyal medyada çok konuşuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kendi hesabında aynı görüntüyü paylaşarak Soyer'e "Pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim" dedi.

Dağ Soyer'e laf dokundurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marşlar söyleyerek eşi Neptün Soyer ile kentin sokak ve caddelerini dolaşan Başkan Tunç Soyer'in "Neredeyiz?" sorusuna tepki gösteren Dağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir’i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. pic.twitter.com/QLPiJRSV13 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) April 23, 2020

​"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."