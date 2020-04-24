AB sonunda anladı! 'Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda geri adım atmayacak'

AVRUPA Birliği,Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından asla geri adım atmayacağını sonunda anladı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell'in, Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Türkiye'nin geri adım atmaya niyeti olmadığını" söylediği belirtildi.

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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası konusunda "geri adım atmaya niyeti olmadığını" söylediği belirtildi.

Türkiye'ye ait sondaj gemisi Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması konusu Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları’nın gerçekleştirdikleri telekonferansta gündeme geldi. Güney Kıbrıs'ta bulunan ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden de bölgede gerginliğin artırılması adımlarından kaçınılması gerekiyor açıklaması yapıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell de telekonferans öncesinde GKRY Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile bir telefon görüşmesi yaptı. Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili Hristodulidis'e bilgi verdi.

Borell'in, Rum Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail, Fransa, Çin Büyükelçilikleri de GKRY tezlerini destekleyen açıklamalar yaptı. ABD'nin Büyükelçiliği sözcülüğünden Rum Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, Türkiye'nin adımlarından endişe duyulduğu ve bu adımların kışkırtıcı olduğu öne sürüldü.