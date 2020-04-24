Kocaeli'de 23 Nisan'ı kutlarken magandanın açtığı ateşle vuruldu

KOCAELİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için pencereye çıkan Havva Gülmez, bir maganda tarafından açılan ateş sonrası kurşunun hedefi oldu. Gülmez'in omzuna isabet eden kurşun çıkarılırken maganda polis tarafından her yerde aranıyor.

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Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı.

Kör kurşun omzuna isabet etti

Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.

Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Eşim vuruldum diye bağırdı"

Sağ omzundaki kurşun çıkarıldıktan sonra evine gönderilen Gülmez'in eşi Ethem Gülmez, "İstiklal Marşı’nı okumak için eşim pencereye, ben balkona çıktım. Bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Hemen ardından eşim, 'vuruldum' diye bağırdı. Yanına koştuğumda omzunu tutuyordu. 112 Acil'i aradım, sağlık görevlileri geldi ve hastaneye götürdük. Ameliyatla kurşun çıkarıldı ve taburcu oldu" dedi.