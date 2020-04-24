HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Hoş gelsin Ramazan

Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor. Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi. 

Abone ol

Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin bina iskeletleri yapıldı.

Bazı binaların duvarları ve çatısı yerleştirilmeye başlandı. Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, hastane inşaatı havadan fotoğraflandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan gündeme oturan koronavirüs yorumu
Müjdeyi Pakdemirli verdi: Destek ödemeleri bugün başlıyor
AB sonunda anladı! 'Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda geri adım atmayacak'
Mansur Yavaş'tan anlamlı kampanya: Bir iftar da benden
Tunç Soyer yönettiği İzmir'de Karabağlar'ı tanımadı! Hamza Dağ Soyer'i böyle tiye aldı
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'dan AB'ye koronavirüs öfkesi hepimiz batarız
Ümit Karan'dan itiraf: Teklif aldım
NASA koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazı üretti!
Galatasaray'dan transfer harekatı! 3 bomba aynı anda
Nasuh Mahruki'den Hasan Cemal'e "Allah belanı versin... hain!"
Kastamonu sahur saati imsak vakti! Kastamonu İmsakiye iftar saatleri
Yorumlar