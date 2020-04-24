Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı
"Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı." diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti." açıklaması yaptı.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına alarak can almaya devam eden koronavirüs salgınına karşı en önde mücadele eden sağlık çalışanları için ekipman en önemli silah. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslek lisesi öğretmenlerinin sağlıkçılar için ‘Video Laringoskop' cihazı üretmeyi başardıklarını duyurdu.
"Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği" vurgusu
Bakan Selçuk'un binlerce yorum alan paylaşımı şöyle:
Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.
Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 24, 2020
Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı
Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler👏https://t.co/9A4CGka4p6 pic.twitter.com/OnDDkjR9A5