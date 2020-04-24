Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı

"Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı." diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti." açıklaması yaptı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alarak can almaya devam eden koronavirüs salgınına karşı en önde mücadele eden sağlık çalışanları için ekipman en önemli silah. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslek lisesi öğretmenlerinin sağlıkçılar için ‘Video Laringoskop' cihazı üretmeyi başardıklarını duyurdu.

"Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği" vurgusu

Bakan Selçuk'un binlerce yorum alan paylaşımı şöyle:

Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri ‘Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.