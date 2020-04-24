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NASA koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazı üretti!

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), corona virüsü hastalarının ihtiyaç duyduğu solunum cihazı üretimine el attı. Mühendisler 37 günde, geleneksel solunum cihazının yaklaşık sekizde biri maliyetle üretilecek VITAL’ı geliştirdi. NASA'nın ürettiği cihazın daha az parça gerektirdiği dolayısıyla seri üretiminin kolay olduğu vurgulanıyor.

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Solunum cihazlarına olan yüksek talep sonrası Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) harekete geçti. Kurumun mühendisleri, çok daha basit ve ucuza üretilecek bir cihaz geliştirdi. NASA'nın tasarladığı bu solunum cihazının, hafta sonunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alması bekleniyor.

Business Insider’da yer alan habere göre; California'daki jet motorları üzerine çalışan laboratuvardaki mühendisler, bu aleti sadece 37 günde tasarladı. NASA'nın yeni ürününe, ‘yerel olarak erişilebilir ventilatör müdahale teknolojisi’nin İngilizce kısaltması olan VITAL ismi verildi.

‘Test sonuçları muhteşem' 

VITAL'ı öne çıkaran özelliklerinden biri, geleneksel solunum cihazlarının yapımındaki parçaların sadece yedide biriyle üretilmesi olduğu ifade ediliyor. Bu sayede seri üretimi fazlasıyla hızlı ve kolay olması bekleniyor.

VITAL'ın prototipi, New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde denendi. Üretim sürecinde yer alan isimlerden NASA mühendisi Dave Gallagher, test sonuçlarının ‘muhteşem’ olduğunu söyledi. Gallagher, geleneksel cihazlara olan talep nedeniyle parça tedarik zincirinin bozulmasından endişe edildiğini belirterek, “Bu nedenle çok daha az parçayla çalışan bir tasarım üzerine yoğunlaştık. Ayrıca farklı endüstrilerden de temin edilebilecek parçalar seçtik” ifadelerini kullandı.

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