Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Yüzüme söyleyin bu zırvalarınızı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında 'atıp tuttuğunu' öne sürerek, "Buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı..." diye tepki gösterdi.

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Tele1'de yayınlanan Zeynel Lüle'nin programında açıklamalar yapan Kaftancıoğlu, "İktidarın bir paralı trolleri var, bir de kendilerine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var. Şu anda paralı troll olmayan ama yurtdışına kaçmak zorunda kaldığı için şimdilik bedava trollük yapıp, gelip paralı trollük yapmak isteyenler var." ifadelerini kullanınca tartışma da başladı.

Cüneyt Özdemir, Kaftancıoğlu'nun adını vermeden kendisi hakkında çeşitli ithamlarda bulunduğunu belirterek, Twitter hesabından sert sözlerle karşılık verdi.

Bir sürü zırva, iftira...

Özdemir, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

- Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı Fahrettin Altun'a takan İstanbul il Başkanı Sayın Canan Kaftancı'yı eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira...

- Sayın Canan Kaftancı buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Bakın sizin arkanızda bir dediğinizi iki etmeyen CHP il örgütü var. Bir dediğinizi iki etmiyorlar. Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar..

Ne olmuştu? CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aylık 258 liraya kiraladığı Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer aldığı evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" sözleriyle olay olmuştu. Kaftancıoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de Cüneyt Özdemir oldu.

1) Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı @fahrettinaltun 'a takan İstanbul il Başkanı Sayın @Canan_Kaftanci 'yı eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira... + — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) April 24, 2020