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Josa Sosa: Bir gün dönmeye karar verirsem dönerim

Trabzonspor'da orta sahanın bel kemiği görevini gören Josa Sosa'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli golcü sezon sonu 'kalacak mı yoksa gidecek mi' sorularına yanıt verdi.

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Trabzonspor'un başarılı Kaptanı Josa Sosa, altyapısından yetiştiği Arjantin ekibi Estudiantes'e döneceği iddialarına cevap verdi.

23 Nisan'ı kızlarıyla kutladı

Korona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada karantina günlerini evde geçiren bordo-mavili ekibin kaptanı Jose Sosa, kendini hazır tutmak için çalışmalar yaparken, diğer taraftan ise kızlarıyla bol bol vakit geçiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kızlarıyla birlikte Türk bayraklı tişörtler giyerek kutlayan yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte Trabzon'da mutlu olduğunu gösteriyor.

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu, bordo-mavili kulüple olan görüşmelerini sürdürürken, bir taraftan ise altyapısından yetiştiği Estudiantes'e döneceği iddialarına cevap verdi.

"Bir gün dönmeye karar verirsem.."

TNT Sports'a konuşan yıldız oyuncu, bugünlere gelmesinde Estudiantes kulübünün çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "Orada bağlantılarım var. Çok iyi ilişkiler kurduğum arkadaşlarım var. Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes’e dönerim. Trabzonspor'un oyuncusuyum ve sezon sonu burada sözleşmem bitiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra Arjantine döneceğim diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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