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Antalya'da ekmek almaya diye çıkan öğretmen yolunu kaybetti

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ANTALYA'da trajikomik olay meydana geldi. Kaldığı pansiyondan ekmek almak için çıkan Mısır uyruklu öğretmen Ahmet Atilla (35), yolunu kaybedince yardım istediği polis tarafından tekrar pansiyona bırakıldı.

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Antalya Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan İngilizce öğretmeni Mısırlı Ahmet Atilla, saat 13.00 sıralarında acıkınca, ekmek almak amacıyla dışarı çıktı.

Yağmur altında bir süre yürüyen Ahmet Atilla, kaybolduğunun farkına vardı, Atilla, 100. Yıl Bulvarı Falez kavşağında bekleyen polisin yanına gidip telefon çeviri programıyla kaybolduğunu ve pansiyonuna gidemediğini anlattı. 

Polis ekipleri pansiyonuna bıraktı

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından ekip arabasına alınan Ahmet Atilla, kaldığı pansiyona bırakıldı. 10 ay önce kente geldiği belirtilen Atilla, polise yardımı için teşekkür etti.

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