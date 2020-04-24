Malatya'da Atatürk'e hakaret eden iki kişi yakalandı

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği iddia edilen iki şüpheliyi yakalamak amacıyla Akçadağ ve Battalgazi ilçelerinde operasyon düzenledi.

İki kişi gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri gerekçesiyle şüpheliler A.Ö. ile M.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adli mercilere sevk edilecek.