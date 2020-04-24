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Olay yeri Manisa! Koronavirüs korkusundan intihar etti testi negatif çıktı

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MANİSA'da özel bir bakımevinde kalan 67 yaşındaki adam, koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti.

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Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı.

Yaşamına son verdi

Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

Test sonucu ise negatif çıktı

Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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