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Ümraniye ve Ataşehir'de açık kahvehanelere operasyon

Demirören Haber Ajansı
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ÜMRANİYE  ve Ataşehir'de bulunan iki kahvehanenin açık olduğunu ve içeride kumar oynandığını belirleyen polis ekipleri, kahvehanelerde bulunan 13 kişiye toplam 40 bin 980 lira para cezası uyguladı, kahvehaneler mühürlendi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında  'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmişti. Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Çarşamba günü saat 02.50 sıralarında kahvehaneye düzenlenen operasyonda 7 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlendi. Kahvehanede bulunan 7 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180'er lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Ataşehir Örnek Mahallesi Demokrasi Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis ekipleri, Çarşamba günü saat 04.10 sıralarında işyerine operasyon düzenledi.

Kahvehanede bulunan 6 kişinin oyun pulları ve iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları belirlendi. Kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 1000'er  lira para cezası, yine bu kişilerden 4'üne de  sosyal mesafe kuralına uymamaktan e 3 bin 180 'er lira para cezası uygulandı.  

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

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