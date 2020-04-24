HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Ukrayna 'Ermeni Soykırımı’ ifadesini yasakladı

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

Abone ol

Ukrayna parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı’nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu. 

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Olay yeri Manisa! Koronavirüs korkusundan intihar etti testi negatif çıktı
Altın fiyatları artacak mı Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini
Yerli otomobilde erteleme olacak mı? Bakan Mustafa Varank açıkladı
Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Yüzüme söyleyin bu zırvalarınızı
Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü 1 yaralı
Çuvaldaki ceset! 18 yıl önceki korkunç cinayeti korona temizliği ortaya çıkardı!
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs Korkusu araştırması ortaya koydu: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
CHP'den Erdoğan'a sert 23 Nisan tepkisi: Milletimize açıklama ve özür borcu vardır
Malatya'da 64 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Kaftancıoğlu'ndan Misvak karikatürüne: Kalemine emeğine sağlık
Korona nedeniyle üretime ara veren OYAK Renault işbaşı yapıyor tarih belli oldu
Kocaeli İmsakiye sahur vakti! Kocaeli iftar saati imsak vakitleri
Yorumlar