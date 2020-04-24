Kaftancıoğlu'ndan Misvak karikatürüne: Kalemine emeğine sağlık
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Joker karakteri olarak karikatürize eden Misvak Dergisi’ne "Çizerin kalemine, emeğine sağlık” sözleriyle teşekkür etti.Abone ol
Misvak dergisi, Canan Kaftancıoğlu’nu Batman filmindeki 'Joker' karakteri şeklinde karikatürize etmişti.
“Sizi mahkemeye… şaka şaka"
Kaftancıoğlu, Twitter'dan karikatür hakkında yaptığı paylaşımda “Sizi mahkemeye… şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, Çizerin kalemine, emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.
“Sizi mahkemeye... “ şaka şaka— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 24, 2020
Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü:)
Çizerin kalemine, emeğine sağlık pic.twitter.com/gNlyKYUu6C
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