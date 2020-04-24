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Kaftancıoğlu'ndan Misvak karikatürüne: Kalemine emeğine sağlık

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Joker karakteri olarak karikatürize eden Misvak Dergisi’ne "Çizerin kalemine, emeğine sağlık” sözleriyle teşekkür etti.

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Misvak dergisi, Canan Kaftancıoğlu’nu Batman filmindeki 'Joker' karakteri şeklinde karikatürize etmişti.

“Sizi mahkemeye… şaka şaka"

Kaftancıoğlu, Twitter'dan karikatür hakkında yaptığı paylaşımda “Sizi mahkemeye… şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, Çizerin kalemine, emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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