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Malatya'da 64 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi olan kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Malatya koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki yaşlı adam, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

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Malatya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 64 yaşındaki M.A.D.'nin, 29 gün önce koronavirüs tanısıyla yoğun bakım servisine geldiği ve solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın solunum cihazına bağlı takip ve tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hastamız, 14 gün boyunca solunum cihazıyla hayata tutundu. Sonrasında koronavirüs ile olan mücadeleyi kazandı ve solunum cihazından ayrılarak kendi kendine solumaya başladı. Takiplerinde her geçen gün durumu iyileşen hastamız pandemi servisimize alındı ve buradaki takiplerinde durumu iyi olan hasta şifayla taburcu edildi." ifadelerine yer verildi.

"Darısı diğer hastalarımıza"
Prof. Dr. Erdal Aktürk, "Çok iyi bir bakım ve tedavi ile bu tip hastaların da kurtulabileceğini göstermesi açısından bizim için son derece önemli. Bu başarıyı gerçekleştiren ekibim başta Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Umut Sabri Kasapoğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çağaşar olmak üzere emeği geçen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Darısı diğer hastalarımıza inşallah." dedi.

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