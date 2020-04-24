ABD Başkanı Donald Trump 1915 Ermeni olayları ile ilgili bu yıl da soykırım demedi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yıl dönümü olan, mesnetsiz Ermeni soykırımı iddiası ile ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Trump geçen yıl olduğu gibi soykırım ifadesini kullanmadı. Trump, bu yıl da "Büyük Felaket" dedi.

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, literatüre 1915 Ermeni olayları diye geçen asılsız soykırım iddiası ile ilgili bir açıklama yaptı. Trump geçen yıl olduğu gibi soykırım ifadesini kullanmadı. Trump, bu yıl da "Büyük Felaket" dedi.

Ukrayna'da' Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı. Yayınlanan duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verildi.