Denizli'de yasağa rağmen sokakta içki içen şahıs: Terörist değilim

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağını umursamayıp ağaçlık alanda içki içen Tekin A. (43), cezadan kurtulamadı. 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Tekin A' nın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına 'Terörist değilim, neden beni çekiyorsunuz' demesi de dikkat çekti.

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Denizli Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir kişinin ağaçlık alanda oturup içki içtiği ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, Tekin A.'yı sokakta içki içerken yakaladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

"Teröristim değilim.."

Tekin A. "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp bu" diye konuştu. Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.