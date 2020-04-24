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Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı taraftarı kızdırdı

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Sosyal medya hesabını karantina sürecinde daha da aktif kullanmaya başlayan Ryan Babel, takipçilerine, "Galatasaray mı, Beşiktaş mı?" sorusunu yöneltti.

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Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden Hollandalı oyuncu Ryan Babel, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımla dikkat çekti.

''G.Saray mı Beşiktaş mı?''

2017-2019 yılları arasında Süper Lig'den Beşiktaş'ın da formasını giyen Babel, koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon sürecinde canı sıkılınca, takipçilerine bir soru yöneltti.

Hollandalı oyuncu; sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı formalarla birer fotoğrafını birleştirerek takipçilerine, ''Favoriniz kim?'' sorusunu yöneltti.

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