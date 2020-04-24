İstiklal Marşı'na ilginç yorum! MHP'li Enginyurt tepki gelince sildi
23 Nisan için tüm ülkece yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliğine katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, marşı ilginç bir beste ile okudu. MHP'li Vekil, gelen tepkiler üzerine videoyu sildi.Abone ol
MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un İstiklal Marşı'nı ilginç bir besteyle okuduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Balkonda İstiklal Marşı'nı okudu
Son olarak TBMM'deki küfürlü kavga ile gündeme gelen MHP'li Enginyurt, önceki akşam eline bayrak alarak balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu.
Paylaşımını sildi
Ancak marşı ilk defa okuyormuş gibi davranan MHP'li Vekil Enginyurt'un videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Enginyurt, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.
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