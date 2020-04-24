Kolonya orucu bozar mı? Merak edilen soruyu Diyanet yanıtladı

Kolonya orucu bozar mı? sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, verdiği yanıtta "Kolonya ve parfüm orucu bozmuyor." ifadeleri kullanılıyor.

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Türkiye'deki koronavirüs salgını günlerinde Ramazan ayı da denk gelince koronadan korunmak için sık sık kullanılan ve Avrupa'nın da "Türklerin gizli silahı" olarak tanımladığı kolonyanın orucu bozma ihtimali bir kez daha akıllara geldi.

Net yanıt: Orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.