HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kolonya orucu bozar mı? Merak edilen soruyu Diyanet yanıtladı

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Kolonya orucu bozar mı? sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, verdiği yanıtta "Kolonya ve parfüm orucu bozmuyor." ifadeleri kullanılıyor.

Abone ol

Türkiye'deki koronavirüs salgını günlerinde Ramazan ayı da denk gelince koronadan korunmak için sık sık kullanılan ve Avrupa'nın da "Türklerin gizli silahı" olarak tanımladığı kolonyanın orucu bozma ihtimali bir kez daha akıllara geldi. 

Net yanıt: Orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında "Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırmızı kodlu alanda koronavirüsle mücadele! Çarpıcı görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler Marmaris'ten son dakika deprem haberi
Doğalgazı neden pahalıya alıyoruz? sorusuna Bakan Dönmez'den yanıt: Ticari sır
ABD Başkanı Donald Trump 1915 Ermeni olayları ile ilgili bu yıl da soykırım demedi
Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine 29 kuruş zam geldi
CHP'den Erdoğan'a sert 23 Nisan tepkisi: Milletimize açıklama ve özür borcu vardır
Altın fiyatları artacak mı Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de yasağa rağmen sokakta içki içen şahıs: Terörist değilim
Süleyman Demirel’in manevi oğlu koronadan öldü
Polis artık denetimlerde ehliyet ve ruhsatı böyle alıyor! Korona önlemi tutma aparatı
İngiliz milletvekili Müslümanlarla aynı deneyimi yaşamak için oruç tutacak
Ziyaretçilerin akınına uğrayan 6 asırlık çınarın çevresi korona nedeniyle boş kaldı
Yozgat imsakiye sahur vakti! Yozgat ramazan takvimi iftar imsak saatleri
Yorumlar