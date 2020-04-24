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Can Ataklı geri adım attı Ekrem İmamoğlu'ndan özür diledi

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Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Can Ataklı, söyledikleri sözlerden dolayı geri adım attı ve özür diledi. Ataklı ''Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor'' demişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasını nedeniyle geçtiğimiz günlerde eleştiren sunucu Can Ataklı, geri adım attı.

Çapsızlık, beceriksizlik...İstanbul'a yakışmıyor
Tele 1 canlı yayınında Ataklı şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'na , "Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin."

"Şovlarla bu işler yürümez"
Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Özür diledi
Can Ataklı da o sözlerinden geri adım attı. Ataklı "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam" ifadelerini kullandı.

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