Hollanda'dan getirilen Türkler karantinada

Hollanda'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 312 Türk vatandaşı karantina için Giresun'daki Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

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HOLLANDA'dan Türkiye'ye getirilen 312 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacakları Giresun'daki Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 312 Türk vatandaşı, Hollanda'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Havalimanına getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ateş ölçümlerinin ardından uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'da bulunan Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirildi. 312 kişi, burada 14 gün karantinaya alınacak.